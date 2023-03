Hp 15s: un notebook eccezionale, oggi ad un prezzo competitivo

Se stai cercando un notebook performante ma leggero e sottile, il notebook HP 15s potrebbe essere la soluzione perfetta per te. In questo momento, infatti, questo portatile è in super sconto del 36% su Amazon. Questo significa che puoi acquistare un prodotto di alta qualità ad un prezzo competitivo di soli 449,99 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero se usufruisci del servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

HP 15s:

Il notebook HP 15s è dotato di Windows 11 Home come sistema operativo, il che significa che hai accesso alle ultime funzionalità e alle app più recenti di Windows. Il processore AMD Ryzen 5 5625U garantisce prestazioni rapide e affidabili per tutte le tue attività quotidiane, dalle email alla navigazione web, fino ai programmi di produttività come Word e Excel.

La memoria RAM DDR4 da 8 GB e lo storage SSD da 512 GB PCIe NVMe M.2 assicurano la massima velocità di elaborazione e un’esperienza di utilizzo fluida e senza intoppi. Inoltre, lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1080) e 250 nit di luminosità ti permette di guardare video e foto con un’ottima qualità visiva, grazie anche alla cornice Micro-Edge e all’antiriflesso.

La tastiera completa Natural Silver dell’HP 15s con tastierino numerico integrato ti consente di lavorare comodamente, mentre la batteria di lunga durata di 9 ore e 45 minuti ti permette di lavorare in movimento senza preoccuparti di dover ricaricare il notebook continuamente. Inoltre, grazie alla funzione HP Fast Charge, puoi ricaricare la batteria al 50% in soli 45 minuti.

Il design leggero e sottile del notebook HP 15s con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di soli 1,79 cm lo rende estremamente portatile e facile da trasportare ovunque tu vada. Grazie alla sua leggerezza e alle prestazioni affidabili, il notebook HP 15s è la scelta ideale per gli studenti, i lavoratori e chiunque abbia bisogno di un notebook performante e portatile.

In conclusione, se stai cercando un notebook performante ma leggero e sottile, il notebook HP 15s potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Grazie allo sconto del 36% su Amazon, questo portatile rappresenta un’ottima opportunità per chi vuole acquistare un notebook di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 449,99 euro. Affrettati ad acquistarlo se sei interessato, le scorte a disposizione sono quasi finite.

