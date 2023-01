House of Marley Rebel Signature: auricolari unici a prezzo WOW

Se vuoi distinguerti dalla massa e avere nello stesso tempo degli auricolari bellissimi, comodi, con un ottimo audio e una batteria esagerata, allora questa è l’offerta giusta per te. Vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello House of Marley Rebel Signature a soli 79 euro, invece che 129,99 euro.

Goditi questo sconto del 39% per avere delle cuffiette wireless spettacolari a un prezzo decisamente vantaggioso. Il design di questi auricolari è impareggiabile. Sono fatte con materiali che rispettano l’ecosistema e contribuiscono al suo miglioramento. Offrono un audio eccellente, sono resistenti all’acqua e hanno un’ottima autonomia.

House of Marley Rebel Signature: ascolta il pianeta

House of Marley Rebel Signature sono pensati e progettati nel pieno rispetto del pianeta. Vengono scelti materiali riciclati sia per gli auricolari che per la custodia. Tutto questo garantisce un design unico e inimitabile con la consapevolezza di contribuire, anche se in minima parte, al nostro bellissimo ecosistema. Offrono un’ottima connessione Bluetooth che garantisce una bassa latenza con tutti i dispositivi.

Sono dotati di una mega batteria che può durare per 8 ore di riproduzione ininterrotta con una sola ricarica. Poi, grazie alla custodia, avrai oltre 30 ore di autonomia. Le puoi ricaricare sia con il cavo USB-C che in modalità wireless. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5 e quindi perfette anche per fare sport e usarle all’aperto. Hanno dei comodi comandi touch per rispondere alle chiamate e gestire i tuoi brani musicali. Grazie alla cancellazione del rumore potrai fare chiamate chiare e limpide.

Non c’è che dire, questi sono degli auricolari wireless con il migliore design sul mercato, e a questo prezzo assolutamente un affare. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi House of Marley Rebel Signature a soli 79 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

