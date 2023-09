House of Marley: auricolari wireless a un OTTIMO prezzo (-80€)

Se vuoi sempre essere diverso dagli altri allora dai un’occhiata a questa offerta che ti permette di acquistare degli auricolari wireless davvero unici. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello House of Marley Rebel a soli 49,99 euro, invece che 129,99 euro.

Nonostante non sia indicato tieni presente che il prezzo di listino è proprio di 129,99 euro. Per cui, oltre a segnalare un ritorno al minimo storico, avrai un risparmio di ben 80 euro sul totale. Queste cuffiette Bluetooth si distinguono per il design innovativo. Sono realizzati con materiale sostenibile e riciclabile, hanno una bellissima custodia elegante e garantiscono 30 ore di riproduzione.

House of Marley Rebel su Amazon con lo sconto gigante

Sicuramente con questo ribasso non sono da perdere. Come ti dicevo sono auricolari molto particolari con un design accattivante e che rispetta l’ambiente. Sono molto comode e hanno dei comandi touch per gestire il volume e i brani musicali.

Sono resistente all’acqua con certificazione di grado IPX5. Offre una connessione stabile e si associano velocemente al tuo dispositivo appena li estrai dalla custodia. Godono di un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica e ben 30 ore grazie alla cover. Sono anche dotati della cancellazione del rumore in modo che le tue chiamate siano perfette, senza distrazioni esterne.

Non ci sono dubbi, questa è un’offerta da non lasciarsi scappare. Quindi falle tue prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità. Vai subito su Amazon dunque e acquista le House of Marley Rebel a soli 49,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.