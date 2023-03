Hot Wheels Unleashed PS5: sconto FOLLE del 60%

Hot Wheels Unleashed è un gioco di corse che ti farà sentire come se stessi vivendo un’avventura su quattro ruote. E con lo sconto PAZZESCO del 60% su Amazon, oggi è un’occasione perfetta per aggiungere questo titolo alla tua collezione PS5. Non perdere questa occasione e acquistalo ad un prezzo ridicolo di soli 19,99 euro.

Hot Wheels Unleashed PS5: un gioco super divertente ad un prezzo mega conveniente

Hot Wheels Unleashed contiene due veicoli di base: Track Manga e GT-Scorcher. Ma il gioco ti permette di collezionare le auto più forti del mondo, costruire piste folli e partecipare a gare emozionanti. Potrai metterti al volante di tanti veicoli con diverse personalità e stili, differenti tratti e livelli di rarità. Questo titolo ti consente di sgommare come un professionista, caricare il boost e lanciarti in spettacolari giri della morte per battere il tempo, i rivali e la gravità stessa. Ogni auto ha un proprio set di caratteristiche uniche che si adattano a diverse piste e sfide. Dovrai scegliere attentamente l’auto giusta per ogni situazione, considerando le sue capacità di accelerazione, di frenata e la sua maneggevolezza.

Hot Wheels Unleashed ti permette di creare le tue piste personalizzate usando gli strumenti di costruzione del gioco. Puoi utilizzare gli oggetti presenti per costruire piste che sfidano la gravità e fanno scorrere il sangue nelle vene. La personalizzazione di questo titolo ti consente di sbizzarrirti e creare piste uniche, che potrai poi condividere con altri giocatori.

Hot Wheels Unleashed presenta un’ampia gamma di modalità di gioco, tra cui gare in singolo, gare in multiplayer online, gare a squadre e gare personalizzate. Potrai anche partecipare a sfide settimanali e mensili per ottenere premi esclusivi. Questo è un gioco veloce e frenetico che ti permette di vivere le corse come un vero pilota. La grafica del gioco è spettacolare, con una vasta gamma di ambientazioni e piste da corsa che ti faranno sentire come se stessi effettivamente guidando un’auto.

In conclusione, Hot Wheels Unleashed è un gioco che tutti gli appassionati di corse dovrebbero provare. Con la vasta gamma di auto, le modalità di gioco e le opzioni di personalizzazione, il gioco offre molte ore di divertimento. E con lo sconto FOLLE del 60% su Amazon, non c’è motivo per non acquistarlo subito ad un prezzo stracciato di soli 19,99 euro. Affrettati a comprarlo, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.