Hot Wheels: tastiera, mouse e tappetino in sconto del 45%

Il kit tastiera, mouse e tappetino brandizzati Hot Wheels è un’opzione intrigante per chi cerca un kit per PC con un design unico e accattivante. Questo kit è scontato del 45% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo straordinario di soli 19,23 euro.

Hot Wheels: il kit che non sapevi di aver bisogno per il tuo PC

Innanzitutto, la tastiera ha una retroilluminazione LED RGB con effetto rainbow, che la rende molto attraente da vedere. La tecnologia anti-ghosting presente in diciannove dei suoi tasti ti aiuterà a digitare in modo preciso e veloce, anche se stai utilizzando più tasti contemporaneamente. Inoltre, la tastiera dispone di 10 tasti multimediali dedicati, che ti consentono di controllare la riproduzione multimediale con maggiore facilità.

Il mouse ergonomico RGB Rainbow incluso nel kit ha un design molto accattivante e può essere regolato su 6 livelli DPI on the fly. Ciò significa che puoi impostare la sensibilità del mouse in modo rapido e semplice, a seconda delle tue esigenze. Inoltre, la retroilluminazione RGB Rainbow del mouse si abbina perfettamente a quella della tastiera, creando un effetto cromatico armonioso.

Il tappetino per mouse incluso nel kit ha una superficie liscia e una base in gomma, che lo rende stabile e resistente. La superficie liscia del tappetino consente al mouse di scivolare agevolmente, riducendo l’affaticamento della mano durante l’uso prolungato.

In generale, il kit tastiera, mouse e tappetino Hotwheels è un’opzione interessante per chi cerca un kit per PC con un design accattivante e un buon rapporto qualità-prezzo. Grazie allo sconto del 45% su Amazon, questa offerta diventa ancora più allettante con un prezzo di soli 19,23 euro. Approfitta subito di questa promozione se sei interessato all’acquisto, con questo costo sta andando letteralmente a ruba.

