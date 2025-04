Hosting WordPress Aruba: 60% di sconto su tutti i servizi hosting e domini

I piani hosting WordPress di Aruba beneficiano di uno sconto extra del 60% in carrello nell’ambito della nuova Promo Primavera. Per riscattare lo sconto è sufficiente inserire nel campo apposito il codice promozionale PRIMAVERA25, valido anche sui prodotti già scontati.

Tra le offerte più interessanti si annovera il piano hosting WordPress Gestito Smart a 5,96 euro per il primo anno. Il prodotto in questione include WordPress già installato, gli aggiornamenti automatici verificati, backup del sito ogni quattro ore, controlli giornalieri di sicurezza e funzionalità di intelligenza artificiale in grado di generare un sito web da zero in pochissimo tempo.

I vantaggi di un hosting gestito di Aruba

Il piano hosting WordPress Gestito di Aruba consente di concentrarsi soltanto sui contenuti del proprio progetto online: per tutti gli altri aspetti invece, a partire dagli aggiornamenti alle funzionalità di sicurezza e backup, la delega viene affidata al team di Aruba.

Un altro fiore all’occhiello è l’AI integrata. Grazie all’intelligenza artificiale, i titolari di un servizio hosting gestito da Aruba possono realizzare un sito web da zero in pochi minuti senza alcuna conoscenza di programmazione né informatica.

Infine, merita una menzione a parte l’ambiente di staging, uno spazio dedicato, protetto e accessibile soltanto al webmaster, che ha così ampia libertà di testare le modifiche prima di pubblicarle online.

Come riscattare lo sconto extra del 60%

Ecco i passaggi da seguire per applicare il codice PRIMAVERA25 e ottenere cosi uno sconto extra del 60% sul piano hosting prescelto.

Collegati alla pagina di offerte del sito Aruba. Fai clic sul riquadro Usa il codice PRIMAVERA25. Seleziona uno dei piani disponibili e fai clic sul bottone Approfitta Subito (Hosting WordPress Gestito Smart scelta consigliata) Registra o trasferisci un nuovo dominio fino a completare la procedura guidata di Aruba Hosting.

Il codice PRIMAVERA25 è valido fino al 29 aprile 2025.