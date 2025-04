Hosting WordPress a 1 euro al mese per creare un sito in pochi secondi

Per le persone che vogliono aprire un sito web ci sono due ostacoli da superare: il primo è la spesa relativa al piano hosting, il secondo l’assoluta mancanza di conoscenze in campo informatico. A venire in loro soccorso è l’azienda tedesca IONOS, specializzata in soluzioni di web hosting: grazie alla nuova offerta a tempo limitato, il piano hosting WordPress Expand è in offerta a 1 euro al mese per un anno.

Uno dei vantaggi più significativi della soluzione hosting di IONOS riguarda l’integrazione di funzioni AI, tramite le quali è possibile aprire un sito WordPress senza alcuna conoscenza di programmazione. Il tool di intelligenza artificiale offre da un lato la creazione di pagine e contenuti, dall’altro un assistente e un chatbot sempre disponibili. A tutto questo, poi, si aggiungono le funzionalità di sicurezza come backup giornalieri, protezione DDoS e scansioni del sito quotidiane.

Aprire un sito web WordPress in pochi secondi con IONOS

La sottoscrizione del piano hosting WordPress Expand di IONOS consente di aprire un sito web da zero nel giro di pochi secondi, anche se non si ha alcuna conoscenza in materia. Ciò è reso possibile dall’aiuto dell’intelligenza artificiale: basta fornire alcuni semplici dettagli per ottenere in pochissimo tempo contenuti, layout, sezioni, testi e immagini, anche dopo la creazione del sito.

L’AI di IONOS offre anche l’opportunità di personalizzare il nuovo progetto online in base a quelli che sono i propri desideri. Ad esempio, volendo è possibile aggiungere elementi e sezioni come recensioni, moduli di contatto e tanto altro ancora. Se poi si dovessero avere dei dubbi, rimane sempre l’opportunità di ottenere un’assistenza personalizzata 24 ore su 24, sette giorni su sette, grazie ad un chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

L’offerta sul piano hosting WordPress a 1 euro al mese è valida ancora per pochi giorni: tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di IONOS.