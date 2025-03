Hosting WordPress da 2,49€ con dominio e AI per crescere online

L’azienda di web hosting Hostinger ha lanciato una nuova offerta sui piani hosting per WordPress. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare il piano Premium al prezzo scontato di 2,49 euro al mese, beneficiando inoltre di tre mesi extra gratis. Per usufruire dell’offerta occorre sottoscrivere un ordine della durata di 48 mesi (4 anni, ndr), al rinnovo poi il prezzo passerà a 5,99 euro al mese. A questo proposito, Hostinger chiarisce che gli utenti possono annullare il loro piano in qualsiasi momento.

Il piano Premium dell’hosting gestito per WordPress di Hostinger è la soluzione ideale per quanti vogliono aprire un sito web personale, come un sito vetrina o un blog. Incluso nel piano vi sono anche un dominio gratuito e un website builder AI che rende la creazione del sito alla portata di tutti, anche di coloro che non hanno alcuna conoscenza di programmazione o codice WordPress.

Hosting WordPress in offerta a 2,49 euro al mese

Per ogni account Premium sono disponibili fino a 25 siti, per uno spazio di archiviazione su SSD pari a 25GB. Tra le caratteristiche chiave si segnalano 25 caselle di posta elettronica gratuite per un anno, l’eventuale migrazione di un sito web già esistente automatica, gli aggiornamenti automatici di WordPress, traffico illimitato e un dominio gratuito per un anno del valore di 9,99 euro.

Sul fronte della sicurezza, invece, Hostinger offre backup settimanali, al fine di proteggere i propri dati da eventuali perdite improvvise o guasti alla rete server. Vi è anche uno strumento che effettua una scansione regolare del sito, segnalando eventuali vulnerabilità presenti nei temi, nei plugin e nel software di WordPress.

L’altro fiore all’occhiello di Hostinger riguarda le performance. Gli utenti che scelgono di affidarsi alle soluzioni hosting dell’azienda lituana migliorano le prestazioni del loro sito grazie ai web server LiteSpeed, alla CDN proprietaria di Hostinger e all’abilitazione della cache degli oggetti, per tempi di caricamento più rapidi.