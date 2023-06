Hoover H-Free 200: la scopa elettrica potente e leggera a 91€ in MENO

Hai deciso di acquistare un aspirapolvere elettrico per facilitare le pulizie di casa ma vuoi qualcosa che sia potente e non costi molto? Allora ho scovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Hoover H-Free 200 a soli 139 euro, invece che 229,99 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi beneficiare di un ottimo sconto del 40% e quindi risparmiare quasi 91 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Hoover H-Free 200: scopa elettrica potente e pratica

La scopa elettrica Hoover H-Free 200 è dotata di un filtro che riesce a trattenere le microparticelle di polvere nell’aria donando un ambiente più sano. Il suo design leggero e maneggevole ti permette di fare le pulizie di tutta casa senza sforzi.

In confezione troverai diversi accessori che ti permettono ad esempio di arrivare in alto senza usare una scala. Il collo ruota a 90° e quindi riuscirai a pulire anche negli spazi stretti senza dover fare mille passaggi. L’azione ciclonica e la potenza da 220 W garantiscono un’aspirazione potente e ha una batteria in grado di durare per 40 minuti con una sola ricarica.

Se non vuoi spendere un’esagerazione e avere nello stesso tempo una scopa elettrica d’eccellenza non devi perdere questa opportunità. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua Hoover H-Free 200 a soli 139 euro, invece che 229,99 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.