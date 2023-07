Honor X8a da 128 GB e Android 12 a 179€: BOMBA Amazon

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta per avere uno smartphone a un prezzo bassissimo che continua a essere un ottimo dispositivo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Honor X8a a soli 179 euro, invece che 199 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo di questo smartphone non è altissimo ma con un ulteriore sconto di 20 euro è da prendere al volo. È sicuramente uno dei dispositivi più economici e di buona qualità che puoi trovare in commercio. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Honor X8a: prezzo bassissimo solo su Amazon

Non c’è che dire, a questo prezzo non è assolutamente da farselo scappare. Nonostante sia pensato come entry level per chi non vuole spendere tanto, offre delle ottime prestazioni. Ha un generoso display FullView da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. E possiede una tripla fotocamera con sensore principale da 100 MP per scatti sensazionali.

Ha un corpo sottile e leggero, con un peso di appena 179 grammi e uno spessore di soli 7,48 mm. Nasconde però una batteria bella grande da 4500 mAh che può durare per un’intera giornata e si ricarica al 50% in soli 30 minuti. Possiede il sistema operativo MagicUI 6.1 basato su Android 12, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che potrai espandere. Inoltre è dual Sim.

Se vuoi uno smartphone che costi pochissimo senza sacrificare troppo le prestazioni allora questo è sicuramente un affare. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Honor X8a a soli 179 euro, invece che 199 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

