Honor X8 UFFICIALE: sottile, potente e con un bel design

Honor X8 è finalmente stato presentato dalla compagnia. Parliamo di un mediogamma molto intrigante, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e che è pensato per un utilizzo standard ma strizza l’occhio ai gamers in erba. È incredibilmente sottile e vanta specifiche davvero frizzanti, ma andiamo con ordine.

Le dimensioni sono generose ma giustificate dall’ottimo pannello con risoluzione FullHD+ da 6,7 pollici. È un’unità LCD IPS, ma di buona caratura. Honor X8 è perfetto sia per il gaming spinto che per la visione dei contenuti.. Esteticamente si presenta con un bel design, minimal, cornici ridotte, selfiecam al centro e posteriormente con tanti sensori per tutti i gusti.

Honor X8: le caratteristiche

Quanto è sottile? Solo 7,45 mm: incredibile per un gioiellino del genere. La back cover crea fantastici giochi di luce ed è realizzata in colorazioni giovani ed eleganti (Silver, Blue e Black). C’è il jack audio da 3,5mm e la ricarica cablata da 22.5W. Sotto la scocca batte un potente cuore Qualcomm Snapdragon 680, con RAM LPDDR4x da 6 GB e memorie veloci da 128 GB. Non c’è lo slot per l’espansione della memoria e segnaliamo l’assenza di modem 5G. La GPU invece, è la Adreno 610.

Postriormente troviamo quattro fotocamere, con sensore principale da 64 Megapixel. C’è una ricca scelta per i creator in erba e si possono realizzare immagini davvero molto frizzanti. I sensori sono quindi da 64, 5, 2 2 . Software ricco, con tanti effetti creativi e possibilità di girare i video in FullHD a 1080p. Il software in questo caso è Android 11 con interfaccia Magic UI. Troviamo il Play Store e il pieno accesso ai servizi di casa Google. La batteria è da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5W.

Insomma, il device è un ottimo midrange per chi cerca prestazioni, potenza, un bel prodotto dal design ricercato e molto altro ancora. Quanto costa? 259,90€ sul sito di HiHonor ma presto approderà anche su Amazon e presso i numerosi negozi di elettronica di consumo.