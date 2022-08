HONOR X8, budget phone bello e potente a prezzo MINI (solo su eBay)

Se hai necessità di cambiare smartphone e sei alla ricerca di una buona occasione per acquistare un device economico con un bel design e una scheda tecnica bilanciata, il modello HONOR X8 è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre. Ad appena 188€, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo e soddisfare le tue personali necessità.

A meno di 200€ riceverai direttamente a casa uno smartphone ideale per telefonare, navigare in rete, chattare con gli amici, giocare ai giochi del Play Store, guardare i video su TikTok e molto altro.

HONOR 8X è in offerta su eBay al prezzo più conveniente sul web

Frontalmente è presente un bel pannello LCD da 6.7 pollici ad ala risoluzione con una buona luminosità e una buona calibrazione dei colori, mentre sul retro la fotocamera multipla dispone di un potente sensore principale da 64 MP per foto ad altissima risoluzione. Nonostante il prezzo, inoltre, HONOR X8 monta un potente processore in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e monta anche una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida in grado di assicurarti tante ore di utilizzo.

Lo smartphone è realizzato con un design super snello con uno spessore di appena 7 mm e supporta anche la connettività dual SIM per utilizzare contemporaneamente due schede telefoniche.

Prendi al volo questa offerta e acquista subito lo smartphone economico di HONOR fintanto che è in offerta su eBay al prezzo più conveniente del web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.