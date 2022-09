Honor X40 5G: rivelate le specifiche tecniche

In queste ore è trapelato online un video che mostra il nuovo Honor X40 5G in tutto il suo splendore. Il dispositivo sarà annunciato, come detto in più occasioni, settimana prossima, precisamente il 15 settembre, in Cina. Adesso, a pochi giorni di distanza dal debutto, l’OEM asiatico ha mostrato un video teaser del prodotto sul suo account di TikTok (ricondiviso poi su Twitter). Grazie ad alcuni insider invece, notiamo quali saranno le specifiche chiave del gadget.

Honor X40 5G: diamo un’occhiata al design

Dal teaser relativo al nuovo Honor X40 5G possiamo notare il bordo con frame curvo che sembra integrare un fingerprint a bordo. Notiamo il lato destro che presenta i vari tasti per il volume, quello per l’accensione mentre sotto abbiamo lo slot SIM, il microfono, la porta USB C, la griglia dello speaker ma nessun jack audio da 3,5 mm. Non sappiamo se ci sia un blaster IR ma pare di sì. Prendete questa osservazione con “un pizzico di sale”. Posteriormente poi notiamo due camere in un modulo rotondo con anello al seguito contenente il flash LED.

X40

Curved oled display

5100mha battery

Dual camera

Ir- blaster pic.twitter.com/4QVaYOKMY9 — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) September 8, 2022

Stando a quanto si dice, Honor X40 5G avrà uno schermo da 6,8 pollici con supporto alla gamma colori a 10 bit, tecnologia OLED e risoluzione FullHD+. Non sappiamo se il refresh rate sia elevato o meno, ma quel che è certo è che ci sarà una cella energetica da 5100 mAh con fast charge da 40W.

Il leakster WHY LAB ha suggerito che il device presenterà lo Snapdragon 695 sotto la scocca. Il processore è lo stesso di quello che troviamo sotto Honor X30 5G, il midrange che è stato annunciato nel dicembre dello scorso anno. Sulle altre specifiche, al momento tutto tace. Potremmo trovare 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage, Android 12 con skin Magic UI 6.1.

