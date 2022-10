Honor Play 40 Plus si mostra in nuove immagini dal vivo

Ci siamo: un nuovo mediogamma di casa Honor è prossimo al lancio. Si dovrebbe chiamare “Play 40 Plus” e potrebbe essere stato “spottato” in alcune immagini dal vivo prima del lancio.

Torniamo indietro nel tempo: giusto pochissimi giorni fa sono emerse le caratteristiche tecniche del device in questione e ve la avevamo riportate. Oggi invece, scopriamo quale sarà il design del dispositivo grazie ad una fuga di notizie che vede come protagonista lo smartphone in questione.

Honor Play 40 Plus: le presunte caratteristiche

Dalle foto scopriamo che lo smartphone sarà molto simile agli altri modelli dell’azienda, ma anche alle controparti di casa Huawei. La back cover infatti, presenterà due grandi cerchi contenenti le fotocamere al loro interno. Il dispositivo arriverà poi in quattro colorazioni. Le foto sono state condivise da Whylab su Weibo. A differenza dell’Honor Play 30 Plus, i cerchi saranno allocati sulla back cover e il flash LED sarà posto all’interno degli stessi.

Osserviamo poi che lo smartphone in questione avrà il fingerprint posto sul frame laterale e verrà commercializzato in quattro tinte: black, purple, silver, blue. Due di queste saranno opache, altre due lucide, invece.

Lo schermo sarà un’unità HD+ LCD da 6,72 pollici con refresh rate di 90 Hz e notch a goccia. Sotto la scocca troveremo il processore MediaTek Dimensity 700. La batteria sarà generosa: ben 6000 mAh con supporto alla ricarica via cavo da 22,5W. Infine, sul fronte fotografico ci saranno due sensori da 50+2 Megapixel e anteriormente una selfiecam da 5 Mega. Sarà venduto in due configurazioni: una da 8+128 GB e una con 256 GB. Le vendite inizieranno il prossimo 28 ottobre in Cina. Non sappiamo se e quando arriverà da noi in Europa.

