Honor Pad X9: un SUPER tablet a PREZZO REGALO

Honor Pad X9 è un ottimo tablet mediogamma completo di tutto. Le sue prestazioni sono interessanti e assicurano un’esperienza utente sempre piacevole. Oggi è in super offerta su Unieuro grazie al Fuoritutto. Cosa stai aspettando? Acquistalo a soli 169,99 euro, invece di 249,90 euro. Oltre al prezzo estremamente competitivo, ottieni un dispositivo eccellente sotto ogni aspetto. La consegna gratuita a domicilio e il ritiro gratuito in negozio sono inclusi nella promozione. Puoi anche pagare a rate Tasso Zero.

Honor Pad X9: 8 motivi per acquistarlo

Acquista Honor Pad X9 su Unieuro a un super prezzo! Hai ben 8 motivi per farlo:

display Honor Fullview 2K da 11,5 pollici e refresh rate a 120Hz; 6 altoparlanti surround per un suono immersivo e avvolgente; corpo in metallo super resistente ed elegante; ampia memoria; processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm; sistema operativo Android per una personalizzazione massima; tecnologia Honor Connect; batteria potente da 7250 mAh.

Perfetto. Ora puoi davvero approfittare dell’offerta disponibile su Unieuro grazie al nuovo volantino Fuoritutto. Acquistalo immediatamente a soli 169,99 euro, invece di 249,90 euro. Con questo ordine hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 56,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.