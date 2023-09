HONOR Pad X9 con Snapdragon sotto i 200€

Con HONOR Pad X9 hai un super tablet veloce e prestante a meno di 200 euro. Acquistalo subito su Unieuro Solo Online a soli 199,99 euro, invece di 249,90 euro. Questa super offerta è uno spettacolo perché ti permette di aggiudicarti un ottimo prodotto a un prezzo fantastico. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm, assicura prestazioni incredibili e tanta versatilità per fare qualsiasi cosa.

Produttività e intrattenimento sono all’ordine del giorno con questo tablet sensazionale. Dotato di un’ampia batteria da 7250 mAh, hai tutta l’autonomia necessaria per sfruttarlo fuori casa e senza la possibilità di ricaricarlo. Portalo con te in viaggio, fino a fine giornata senza problemi. Tra l’altro, con Unieuro, hai la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero selezionando PayPal o Klarna.

HONOR Pad X9: display 2K a 120Hz

L’altra punta di diamante dell’HONOR Pad X9 è il suo display Fullview 2K da 11,5 pollici. Le immagini sono sempre ultra colorate e ricche di dettagli. Inoltre, ogni contenuto scorre fluido grazie alla frequenza di aggiornamento da 120Hz. Super immersivo, diventa ancora più bello guardare contenuti grazie ai 6 altoparlanti surround integrati a lato di tutta la scocca. Lasciati coinvolgere da questa super tecnologia.

La scocca in metallo delicato rende questo tablet estremamente leggero, ma anche resistente. Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 249,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 66,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.