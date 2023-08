Honor Pad X9: ottieni 50 euro di sconto immediato ORA

Honor Pad X9 è il nuovo tablet di fascia media realizzato dalla casa asiatica che si distingue per un display luminosissimo, una potente batteria, l’ultima versione del sistema operativo Android e fino a 6 altoparlanti surround.

A poco più di un mese dal suo debutto ufficiale nel mercato italiano, puoi acquistarlo sul sito ufficiale a 199,90 euro, usufruendo di uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino di 249,90 euro. È anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, dato che l’ultima offerta poneva il tablet da 11,5 pollici a 219,90 euro.

Honor Pad X9 in offerta a 199,90 euro sul sito ufficiale

Il fiore all’occhiello del nuovo Pad X9 di Honor è il display da 11,5 pollici, uno schermo che fa della luminosità il suo punto di forza principale, con un rapporto display/corpo dell’86%. Goditi un’esperienza di visione superiore alla media, guarda la tua serie TV preferita o l’evento sportivo dell’anno, segui i corsi online o finisci di leggere il libro che ti sta appassionando in queste ultime settimane.

Ami ascoltare la musica? Allora il tablet di Honor è la scelta ideale con i suoi 6 altoparlanti surround. Una nuova disposizione creativa per un effetto sonoro semplicemente spettacolare. Metti le cuffie per un attimo da parte e alza il volume del tablet per far ballare anche i tuoi amici.

Tutto questo con a bordo Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google, per un’esperienza utente ancora più fluida e funzioni più intelligenti. Non dovrai nemmeno preoccuparti di andare a cercare una presa di corrente ogni volta che lo usi, grazie a una batteria da 7.250 mAh in grado di supportare 13 ore consecutive di riproduzione video.

Approfitta della promo dello store ufficiale di Honor sul Pad X9 per risparmiare 50 euro sul prezzo di listino. Puoi anche pagare in tre comode rate a interessi zero da 66,63 euro.

