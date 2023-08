HONOR Pad X9: con il COUPON su Amazon RISMPARMI 30€

Se vuoi mettere le mani su un tablet dalle ottime prestazioni senza spendere una barcata di soldi dai un’occhiata a questa ottima offerta che ho deciso di segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Pad X9 a soli 219,90 euro, invece che 249,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Una promozione da non perdere assolutamente. Oggi puoi avere uno dei tablet migliori a un prezzo decisamente vantaggioso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

HONOR Pad X9: a questo prezzo da prendere al volo

Questo tablet ha già un rapporto qualità prezzo eccellente ma con questo ulteriore sconto è da prendere senza pensarci due volte. Ha un bellissimo e generoso display da 11,5 2K con refresh rate a 120 Hz e protezione per gli occhi. Una cornice sottile, uno spessore di soli 6,9 mm e un peso di appena 499 grammi.

Monta il potente processore Octa-core Snapdragon 685 con MagicOS 7.1 basato su Android 13. Possiede 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per archiviare tutto quello che vuoi. Ha ben 6 altoparlanti per un audio meraviglioso e una batteria gigante da 7250 mAh che dura a lungo.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad X9 a soli 219,90 euro, invece che 249,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.