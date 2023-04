Honor Pad X8: il COUPON di Amazon ti fa RISPARMIARE 50€

Ecco una di quelle offerte da prendere al volo. Se fai presto oggi ti puoi portare a casa un tablet dalle prestazioni eccellenti a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Honor Pad X8 a soli 189 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questa promozione potrai risparmiare ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Da non perdere per nessuna ragione.

Honor Pad X8: super tablet a un prezzo shock

Honor Pad X8 si presenta con un display da 10,1 pollici che regala immagini nitide e dai colori pieni e intensi. È dotato di altoparlanti surround che supportano la sintonizzazione intelligente. Potrai vivere i tuoi video e giochi al meglio. E anche molto leggero e sottile. Pesa solo 460 grammi e ha uno spessore di 7,55 mm.

Monta un eccellente processore Octa-core con a supporto 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite una microSD. Tutto risulta fluido e veloce, grazie anche al sistema operativo leggero e intuitivo come Magic UI 6.1 che è basato su Android 12. E poi possiede una super batteria da 5100 mAh in grado di durare per tantissimo tempo con una sola ricarica.

A questo prezzo non c’è proprio da guardarsi in giro. Difficilmente potrai trovare un tablet con queste prestazioni a un prezzo così basso. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Honor Pad X8 a soli 189 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.