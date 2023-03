Honor Pad 8: tablet dalle qualità eccezionali a un prezzo MAI VISTO

Honor Pad 8 è uno dei tablet più belli e performanti che possiate trovare in commercio per quanto riguarda la fascia di prezzo medio-alta. Oggi su Amazon potrete acquistare questo gioiellino al prezzo di soli 279 euro grazie a un coupon sconto di 50 euro da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello. Il prezzo è tra i più bassi di sempre e per questo motivo non dovete lasciarvelo scappare.

Honor Pad 8: un gioiello di tablet

Honor Pad 8 vi sorprenderà per il suo fantastico display da 12 pollici con risoluzione 2K e tecnologia di protezione degli occhi, in modo da poterlo usare a lungo senza provare particolari fastidi. Inoltre offre un rapporto schermo-corpo dell’87% leader del settore e un’esperienza visiva davvero coinvolgente per il lavoro e l’intrattenimento. Supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel HD e 1 miliardo di colori. Questo spicca nella parte anteriore di un corpo in lega di alluminio leggero che lo fa pesare solo 520 g e vanta uno spessore di 6,9 mm, consentendo agli utenti di tenere comodamente il tablet con una mano.

Il tablet offre anche un’esperienza audio senza rivali grazie ai suoi otto altoparlanti posizionati simmetricamente su entrambi i lati, che spingono il livello del volume massimo più alto per offrire agli utenti effetti sonori più forti ed equilibrati. Con la certificazione Hi-Res Audio, la gamma media raffinata e i bassi potenti, questa soluzione pionieristica consente agli utenti di godere di effetti sonori coinvolgenti a gamma intera. HONOR Pad 8 è dotato di una batteria extra-large da 7250 mAh che supporta anche la ricarica cablata da 22,5 W, offrendo un’intera giornata di utilizzo ininterrotto per la massima produttività.

Il sistema è dotato del potente chipset Qualcomm Snapdragon 680 octa-core con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Tutto questo può essere vostro all’incredibile prezzo di 279 euro invece di 329 euro grazie al coupon sconto di Amazon di 50 euro da inserire prima di procedere con l’acquisto. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e potrete pagarlo anche a rate con Cofidis.

