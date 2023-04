Honor Pad 8 in offerta su Amazon: tuo a 279€

L’Honor Pad 8 è un tablet con un display 2K da 12 pollici che offre diverse funzioni avanzate. Questo tablet è equipaggiato con 6GB di RAM e uno storage da 128GB, troviamo quindi il display HONOR FullView Display che offre immagini nitide e meravigliose sotto ogni condizione, oltre che un’area visibile di un terzo superiore a quella dei tipici tablet da 10,4 pollici, con un rapporto dello schermo fino all’87%, per una visione esclusiva e coinvolgente.

Oggi l’Honor Pad 8 può essere tuo ad prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo, potrai acquistare l’Honor Pad 8 a soli 279€, con uno sconto del 20% sul suo normale prezzo di listino.

. Il corpo del tablet è realizzato in metal design unibody che lo rende leggero e sottile. Il corpo sottile da 6,9 mm ha una delicata texture opaca e pesa solo 520 g. Il corpo unibody in metallo è dotato di una tecnologia di sabbiatura anodizzata per offrire un tocco delicato con un angolo di 1.0R, con angoli arrotondati naturali che si adattano perfettamente alla mano. L’Honor Pad 8 è dotato di un potente sistema audio a 8 altoparlanti che offre una gamma audio surround stereo a otto altoparlanti 4 unità audio professionali per gli alti + 4 per i bassi, con una piacevole immersione degli alti e dei bassi.

La batteria del tablet ha una capacità di 7.250 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 22,5W utilizzando il caricatore e il cavo HONOR da 22,5W. La batteria offre fino a 14 ore di ascolto di audiolibri (su uno schermo luminoso), 14 ore di video di autoapprendimento offline o 10 ore di lezioni online. L’Honor Pad 8 è dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 680 octa-core e HONOR Magic UI 6.1 basato su Android 12. Il tablet supporta la multi-finestra intelligente che consente di scrivere appunti durante le riunioni e supporta fino a 4 finestre di app aperte simultaneamente. Insomma, stiamo parlando di un tablet Android eccellente con tutte le carte in regola per supportati egregiamente in tutte le operazioni. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta!

