Honor Pad 8, il tablet dei sogni ad un PREZZO FOLLE su Amazon

Se sei alla ricerca di un tablet Android bello e curato esteticamente, dalle performance adeguate e soprattutto ad un prezzo accessibile questo è quello che fa al caso tuo. Il nuovo Honor Pad 8 infatti ti stupirà e ora potrà essere tuo grazie ad un notevole sconto su Amazon che ti permetterà di averlo ad un prezzo inferiore ai 300€. E allora? Che te ne pare? Vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto. Ricordati che questa offerta scadrà a breve.

Honor Pad 8, il nuovo tablet di Honor a questo prezzo è irresistibile

Honor Pad 8 è uno degli ultimi tablet del noto produttore e ora potrà essere tuo grazie alle nuove offerte disponibili su Amazon. Questo tablet vanta infatti la presenza di un ampio schermo con una diagonale da addirittura 12 pollici. Si tratta di un pannello FullView dell’elevata risoluzione pari al 2K. Le cornici sono state ridotte all’osso, quindi avrai a disposizione un ampio display di qualità per visionare al meglio tutti i contenuti multimediali che desideri.

Il design di questo nuovo tablet a marchio Honor è poi molto curato ed elegante. Costruito con una scocca in metallo resistente, il produttore è comunque leggero e sottile. Ha infatti un peso di soli 520 grammi ed uno spessore di soli 6,9 mm. Tutto questo lo rende perfetto non solo da tenere in mano, ma anche da portare in mobilità, magari in ufficio o all’università.

Le prestazioni sono poi ottime grazie al potente soc di casa Qualcomm. Il taglio di memoria è poi da 128 GB, il tanto che ti basta per non darti problemi e per poter avere di tutto, tra film, documenti e musica. L’autonomia è poi elevata grazie all’ampia batteria da 7250 mah. In caso di necessità, potrai comunque sfruttare la ricarica rapida da 22.5W.

Insomma, Honor Pad 8 è il tablet ideale se sei alla ricerca di un dispositivo elegante, portatile e con un display notevole. Ora potrà essere tuo ad un prezzo inferiore ai 300€ grazie alla nuova offerta presente su Amazon. Affrettati perché non rimane molto tempo, vai subito e completa il tuo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.