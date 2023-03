Honor Pad 8, il tablet con display 2K, è in offerta al MINIMO STORICO

Il fantastico tablet Honor Pad 8 è tornato in offerta su Amazon al suo minimo storico: oggi puoi acquistarlo a soli 279 euro invece di 349, risparmiando ben 70 euro.

Con spedizione Prime e consegna immediata, scoprirai un dispositivo che offre ottime prestazioni e una straordinaria esperienza multimediale, anche grazie al suo splendido schermo in 2K.

Honor Pad 8: un tablet premium ad un prezzo conveniente

Dicevamo proprio del suo super display FullView da 12 pollici con risoluzione 2K e 1 miliardo di colori, che ti regala immagini nitide e realistiche. Per l’uso intenso ha una doppia protezione degli occhi certificata, che riduce la luce blu e il tremolio dello schermo, per garantirti il massimo comfort visivo.

Esperienza multimediale che è arricchita da un potente sistema audio a 8 altoparlanti, che ti offre un suono forte ed equilibrato. Grazie alla certificazione Hi-Res Audio, puoi goderti una qualità del suono superiore e originale. Inoltre, ha un algoritmo di miglioramento della voce, che rende più chiari i dialoghi dei video e delle chiamate.

Sul fronte dell’autonomia hai il supporto di una batteria extra-large da 7250 mAh, che ti assicura un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Supporta anche la ricarica rapida da 22.5 W, che ti permette di ricaricare il tablet in poco tempo. Con il tablet Honor Pad 8 puoi guardare fino a 10 ore di video in streaming senza preoccuparti della batteria.

Elegante il suo design premium con un corpo in lega di alluminio leggero e sottile: pesa infatti solo 520 g e ha uno spessore di 6.9 mm, per una presa comoda e sicura.

Per chiudere, la scheda tecnica include un processore Qualcomm Snapdragon 680 octa-core, che ti offre una riproduzione multimediale fluida e prestazioni elevate. Ha anche 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, per garantirti una memoria sufficiente per le tue app e i tuoi file. Il tablet Honor Pad 8 supporta anche la collaborazione multi-schermo, che ti permette di connettere il tablet al tuo smartphone Honor e condividere file, app e schermate.

Portati a casa Honor Pad 8 su Amazon a soli 279 euro invece di 349. Potresti riceverlo a casa già domani con la spedizione Prime.

