HONOR Pad 8: con QUEST'OFFERTA è il tablet Android DA COMPRARE

HONOR Pad 8 è un ottimo tablet Android con specifiche tecniche complete. Si tratta di un dispositivo adatto a tutti i contesti di utilizzo. Per l’intrattenimento ma anche per il lavoro o lo studio, HONOR Pad 8 ha tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare HONOR Pad 8 ad un prezzo scontato di 309 euro. L’offerta prevede l’applicazione di un apposito coupon sconto (basta accedere alla pagina Amazon del tablet e spuntare l’apposita casella per registrare l’applicazione dello sconto).

Si tratta di un’offerta a tempo limitato riservata alla versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage del tablet. La promozione è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto.

HONOR Pad 8: il tablet giusto da comprare grazie alla nuova offerta Amazon

Il tablet di HONOR ha tutte le carte in regola per soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Basato su Android 12, infatti, questo tablet presenta un display Full View da 12 pollici con risoluzione 2K pari a 2000 x 1200 pixel.

A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una maxi-batteria da 7.250 mAh che garantisce un’autonomia superiore alla media. Il tablet pesa appena 520 grammi e presenta uno spessore di soli 6,9 mm. Si tratta di un dispositivo leggero e facile da utilizzare in mobilità nonostante il display molto grande per un tablet.

Con la nuova offerta Amazon, grazie all’applicazione di un apposito coupon sconto di 40 euro ottenibile semplicemente spuntando la casella nella pagina dello store, HONOR Pad 8 è disponibile al prezzo scontato di 309 euro. Si tratta di un’ottima offerta che consente di acquistare al giusto prezzo uno dei tablet Android più equilibrati sul mercato.

