Honor Pad 8: batte tutti i tablet e costa poco, su Amazon a -90€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere un tablet con prestazioni eccezionali a un prezzo spaventosamente più basso. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Honor Pad 8 a soli 239 euro, invece che 329 euro. È un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere subito. È un tablet molto sottovalutato ma con specifiche eccezionali rispetto ad altri che paghi solo il brand. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È anche questa un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime.

Honor Pad 8 è la scelta migliore senza alcun dubbio

Se hai un budget che si aggira intorno ai 250 euro, sicuramente questo tablet è il migliore che puoi avere. Innanzitutto ha un bellissimo display FullWiew da ben 12 pollici con una risoluzione straordinaria e una brillantezza eccezionale. Dunque un dispositivo bello grande e quindi perfetto ad esempio per guardare video.

Possiede una mega batteria da 7250 mAh, che non trovi certo su tutti i dispositivi, e che ti offre ad esempio fino a 10 ore di streaming online. Nonostante abbia uno schermo generoso pesa solo 520 grammi e ha uno spessore di appena 6,9 mm. Quindi risulta maneggevole e leggero. È dotato del processore Qualcomm Snapdragon 680 a 8 core, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Oggi puoi fare sicuramente l’affare del giorno però devi essere rapido. Dunque prima che il prezzo ritorni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Honor Pad 8 a soli 239 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.