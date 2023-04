HONOR Pad 8: a QUESTO PREZZO è il tablet DA PRENDERE su Amazon

È il momento giusto per acquistare HONOR Pad 8. Il tablet Android di HONOR, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 259 euro per la variante con 4 GB di RAM mentre la variante da 6 GB di RAM è proposta al prezzo di 279 euro. In entrambi i casi di tratta di uno sconto del 20% e del nuovo prezzo minimo storico per il tablet. HONOR Pad 8 può contare sull’ottimo processore Snapdragon 680 oltre che su di un display da 12 pollici con risoluzione 2K. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

HONOR Pad 8: ora al nuovo prezzo minimo storico con quest’offerta di Amazon

Il tablet di HONOR può contare su di un comparto tecnico di primissimo livello: tra le specifiche troviamo un display da 12 pollici con risoluzione 2K oltre che il processore Snapdragon 680 supportato da 128 GB di storage e da una batteria da 7.250 mAh con ricarica rapida da 22,5 W. Il sistema operativo è Android 12. Il tablet include anche un comparto audio di fascia superiore, con 8 altoparlanti in grado di garantire un sonoro ottimale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HONOR Pad 8 al prezzo scontato di 259 euro per la versione con 4 GB di RAM e al prezzo di 279 euro per la più interessante variante da 6 GB di RAM. Per entrambe le varianti si tratta del nuovo prezzo minimo storico, con un taglio del prezzo del 20% rispetto al istino. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.