HONOR MagicWatch 2, super smartwatch a prezzo REGALO su Amazon (-28%)

La settimana inizia con il botto: l’ottimo smartwatch HONOR MagicWatch 2 è protagonista di una super offerta di Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Con uno sconto immediato del 28% che ti fa risparmiare subito 50€, il wearable a marchio HONOR può essere tuo al prezzo shock di appena 129€ con tanto di consegna rapida e spedizione gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Realizzato con materiali di alta qualità e con un design che ricorda in tutto e per tutto gli orologi classici di fascia alta, HONOR MagicWatch 2 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°.

L’ottimo HONOR MagicWatch 2 sprofonda del 28% su Amazon: sconto shock

La cassa circolare da 46 mm abbraccia un buon pannello touch a colori ad altissima risoluzione, mentre lateralmente sono presenti anche due tasti fisici per facilitare l’utilizzo delle numerose funzionalità che offre. Alimentato da una batteria con un’autonomia di ben 14 giorni con una singola carica, HONOR MagicWatch 2 monta un sensore HR per il monitoraggio della frequenza cardiaca e c’è anche un modulo GPS indipendente per il tracking della posizione.

Difficile non prendere subito in considerazione lo smartwatch del colosso cinese ora che costa una sciocchezza; mettilo subito nel carrello e sfrutta fin da subito lo sconto immediato del 28% che si aggiunge alla consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

