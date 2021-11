HONOR MagicWatch 2 (42mm) in FORTE SCONTO al Cyber Monday

Tra le offerte del Cyber Monday c'è anche HONOR MagicWatch 2, disponibile in offerta su Amazon a 101,91€, con uno sconto del 27% e un risparmio di circa 38 euro.

Si tratta della versione con cassa da 42mm dell'ottimo smartwatch del brand cinese, dotato di un sistema operativo completo e ricco di funzioni interessanti. Il quadrante circolare ospita un'ampio display touch e lungo il bordo destro sono presenti gli unici due tasti, utili per navigare all'interno dell'interfaccia di sistema. Così come sui dispositivi indossabili di Huawei, il sistema installato su questo MagicWatch 2 non è Wear OS, bensì un'interfaccia proprietaria abbinata ad un'app per smartphone.

Non mancano vari sensori per monitorare la salute e l'attività fisica, come il sensore di battito cardiaco e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2.

L'applicazione per smartphone permette di configurare la ricezione di notifiche sullo smartwatch e restituisce grafici e dati affidabili sull'attività fisica svolta. HONOR MagicWatch 2 è impermeabile ed è in grado di monitorare anche intense sessioni di nuoto in piscina.

Oggi è possibile acquistare l'ottimo MagicWatch 2 da 42mm in offerta su Amazon a 101,91€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.