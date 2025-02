HONOR MagicPad 2 in offerta su Amazon: è un best buy tra i tablet

HONOR MagicPad 2 è protagonista di una nuova offerta su Amazon: grazie a un coupon di 80 euro, da applicare in pagina spuntando l’apposita casella prima di aggiungere il tablet al carrello, il modello di HONOR è disponibile al prezzo scontato di 469 euro. Si tratta di un’offerta davvero interessante: il tablet è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia per chi cerca prestazioni potenti da un tablet Android con un prezzo, tutto sommato, accessibile. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR MagicPad 2: un vero affare su Amazon

La scheda tecnica di HONOR MagicPad 2 si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 che, nella versione in offerta, viene abbinato a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Il tablet è dotato di un display OLED da 12,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

C’è spazio anche per una batteria da 10.050 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66 W oltre che a una fotocamera anteriore da 9 Megapixel e una posteriore da 13 Megapixel. Il tablet è dotato del sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR MagicPad 2 al prezzo scontato di 469 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un tablet Android di alta qualità con un prezzo inferiore ai 500 euro. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.