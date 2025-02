HONOR MagicPad 2 con Snap 8s Gen 3 al minimo su Amazon: un best buy tra i tablet

HONOR MagicPad 2 diventa, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un tablet di qualità e con un prezzo accessibile: con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il tablet di HONOR con un prezzo scontato di 469 euro, grazie al coupon da 30 euro da applicare in pagina. L’offerta è davvero interessante, soprattutto considerando le ottime specifiche del tablet, dotato di Snapdragon 8s Gen 3 e di un display OLED da 12,1 pollici. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR MagicPad 2: è il tablet da prendere oggi

La scheda tecnica di HONOR MagicPad 2 comprende un display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 120 Hz oltre al potente SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una vera e propria garanzia in termini di prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta del chip più potente su cui puntare in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che una batteria da 10.050 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 66 W. Il sistema operativo è Android 14 ma c’è in arrivo l’aggiornamento Android 15. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 9 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR MagicPad 2 con un prezzo scontato di 469 euro. La promozione è valida per due diverse colorazioni ed è disponibile premendo sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.