HONOR Magicbook X15: con il 43% di sconto è da COMPRARE SUBITO

Se state cercando un notebook Windows completo, economico ed in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo dovete dare un’occhiata a quest’offerta: oggi, infatti, Amazon propone l’ottimo HONOR Magicbook X15 ad un prezzo scontato di 369 euro invece che 649 euro. Si tratta di uno sconto reale del 43% su di un notebook ideale sia per lo studio che per il lavoro da casa e in mobilità. Il notebook è venduto direttamente da Amazon.

HONOR Magicbook X15: un notebook completo ad un ottimo prezzo

Per rapporto qualità/prezzo, HONOR Magicbook X15 è una delle scelte più interessanti del momento nel settore dei notebook Windows. Il dispositivo può contare su di un ampio display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del laptop troviamo il processore Intel Core i3–10110u che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

HONOR Magicbook X15 ha una scocca in allumino che garantisce un’elevata resistenza oltre che un look premium. C’è poi il supporto alla ricarica rapida con un caricatore da 65 W che consente di ricaricare la batteria fino al 70% in meno di un’ora.

Nonostante il display da 15,6 pollici, inoltre, il laptop di HONOR è facilmente trasportabile grazie ad un peso di appena 1,56 chilogrammi. Da segnalare anche un sensore di impronte digitali nel tasto d’accensione. Da segnalare anche una buona dotazione di porte, sia USB che HDMI, per il collegamento di dispositivi esterni.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare HONOR Magicbook X15 al prezzo scontato di 369 euro invece che 649 euro. Il notebook è dotato di sistema operativo Windows 11 e può contare su di una tastiera con layout italiano. Il Magicbook in offerta è venduto direttamente da Amazon con tutti i vantaggi legati all’assistenza post-vendita.

