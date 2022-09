Honor MagicBook 14 e Pad 8 UFFICIALI: vero concentrato di potenza

Honor, nel corso della conferenza stampa tenutasi a IFA, ha sciolto ogni riserva sugli attesi MagicBook 14 e Pad 8, oltre che chiaramente sul nuovissimo Honor 70. Prodotti dalle caratteristiche tecniche molto interessanti che, come già annunciato, saranno disponibili anche per alcuni mercati europei selezionati. Senza ulteriori indugi, andiamo ad approfondire meglio le specifiche del notebook e del tablet.

Honor Pad 8 e MagicBook 14: caratteristiche, disponibilità e prezzi

Honor Pad 8 rappresenta un punto di svolta: si tratta del primo tablet che il produttore renderà disponibile anche al di fuori della Cina. Il dispositivo soddisfa le esigenze di produttività ed intrattenimento di studenti e giovani professionisti. A bordo troviamo un display FullView da 12 pollici e risoluzione 2K, con un rapporto schermo/corpo pari all’87%. Rispondono all’appello ben otto altoparlanti integrati per offrire esperienze multimediali ancora più coinvolgenti. Non manca poi il sistema operativo Honor UI 6.1 con Google Play Services, oltre ad una batteria da 7250 mAh che secondo l’azienda dovrebbe assicurare un giorno intero di utilizzo.

Venendo adesso all’Honor MagicBook 14, va fin da subito sottolineata la presenza del sistema OS Turbo (prima volta in assoluto su un portatile dell’azienda). Il terminale offre significativi miglioramenti nella durata della batteria ed una migliore efficienza energetica (fino al 20,8% in più rispetto al suo predecessore). Il laptop è alimentato da un processore Intel® Core™ i5-12500H di 12° generazione ed è configurabile con una scheda grafica dedicata NVIDIA® GeForce RTX™ 20504, offrendo prestazioni velocissime sia per il lavoro in ufficio che per il gioco a casa. Con una batteria da 75Wh, Honor MagicBook 14 offre fino a 17 ore di autonomia in standby e supporta la ricarica rapida per fornire fino a 3,5 ore di durata con l’esecuzione di software di produttività dopo soli 15 minuti di ricarica.

I link per l’acquisto di Honor MagicBook 14 e Honor Pad 8 sono i seguenti: