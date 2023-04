Honor Magic5 Lite: è già in sconto su Amazon (-22%)

L’Honor Magic5 Lite è uno smartphone di fascia media che al momento gode di uno sconto del 22% su Amazon. Questo lo rende un dispositivo irresistibile se stai cercando un device moderno, potente e all’avanguardia. Grazie a questo sconto infatti, oggi lo puoi acquistare ad un prezzo competitivo di soli 304,99 euro. Tieni presente che questo smartphone è uscito sul mercato solo poche settimane fa, quindi è una vera occasione trovarlo già in offerta. Inoltre, hai la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero, se decidi di usufruire del servizio di finanziamento Cofidis.

Honor Magic5 Lite: bello, potente e in sconto

L’Honor Magic5 Lite è dotato di un un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con bordi ultrasottili e una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz, che garantiscono un’esperienza visiva immersiva e prestazioni grafiche fluide.

Inoltre, l’Honor Magic5 Lite è dotato di una batteria da 5.100 mAh che garantisce una lunga durata, uno spessore di soli 7,9 mm e un peso di 175 g, il che lo rende lo smartphone più sottile e leggero tra quelli con una batteria di capacità superiore a 5.000 mAh. Lo sblocco a impronta digitale sul display rende lo sblocco e il pagamento più efficienti e comodi.

La fotocamera posteriore tripla da 64 MP dell’Honor Magic5 Lite, è composta da una fotocamera grandangolare da 5 MP e la fotocamera macro da 2 MP consentono di catturare tutti i momenti preziosi della vita. Inoltre, lo smartphone dispone di HONOR RAM Turbo, una tecnologia che amplia abilmente la RAM da 6 GB con ulteriori 5 GB, consentendo agli utenti di eseguire le app più velocemente e offrendo un’esperienza di funzionamento più fluida.

In conclusione, se stai cercando uno smartphone moderno, elegante, potente e affidabile, l’Honor Magic5 Lite, in sconto del 22% su Amazon è un’occasione da non perdere. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo ad un prezzo conveniente di soli 304,99 euro. Tieni presente che i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.