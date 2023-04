Honor Magic5 Lite 5G in offerta su Amazon: con il voucher risparmi 40€

Honor Magic5 Lite 5G è uno smartphone sottile e leggero con una batteria da 5.100 mAh che garantisce una lunga durata della batteria. Questo mid-range si distingue per un design elegante e facilmente riconoscibile, oltre che per la sua scheda tecnica robusta e affidabile.

Oggi questo versatile mid-range Android può essere tuo ad un prezzo fortemente scontato. Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare l’Honor Magic5 Lite 5G con uno sconto di 40€: non dovrai fare altro che spuntare l’apposita casella che si trova sotto il prezzo.

Con uno spessore di 7,9 mm e un peso di 175 g, è lo smartphone più sottile e leggero tra quelli con una batteria di capacità superiore a 5.000 mAh. Dispone di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con bordi ultrasottili e un rapporto schermo-corpo del 93%. La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz e offre prestazioni grafiche più fluide.

Lo smartphone amplia abilmente la RAM da 6 GB con ulteriori 5 GB grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, che consente agli utenti di eseguire le app più velocemente e offre un’esperienza di funzionamento più fluida. Honor Magic5 Lite 5G è dotato di una fotocamera posteriore da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP, perfette per catturare tutti i momenti preziosi della vita. Troviamo anche un sensore per le impronte sotto il display, che rende lo sblocco e il pagamento più efficienti e comodi. Non farti scappare questa offerta!

