Honor Magic4 Pro è lo sponsor tecnico di Genshin Impact

Stando a quanto leggiamo in queste ore in rete, sembra che il flagship Honor Magic 4 Pro sia appena diventato lo sponsor tecnico ufficiale di Genshin Impact alla recente convention Gamescon 2022.

Poche ore or sono, l’account HoYoverse ha appena annunciato la versione 3.0 del popolare videogames mobile per cui tutti sono impazziti nell’ultimo periodo. Parliamo del magnifico Genshin Impact, un gioco dalle grandi capacità e potenzialità che sta spopolando in tutto il pianeta. L’annuncio della partnership strategica fra Honor e i creatori del gioco è stato fatto alla Gamescom del 2022. Il nuovo Magic 4 Pro è diventato lo sponsor esclusivo per device mobili.

Honor e HoYoverse: partnership fondamentale

Giusto per fare un piccolo “remind me”, HoYoverse è un noto brand che si occupa di intrattenimento e di videogiochi per dispositivi mobili. Non a caso, è l’azienda che si cela dietro il famosissimo Genshin Impact. Durante l’ultima fiera videoludica, il Gamescon 2022, la società ha ribadito di aver stretto un’alleanza strategica con l’OEM di telefonia cinese Honor, da poco resosi indipendente in tutto e per tutto dalla casa madre Huawei. Magic 4 Pro è diventato così lo sponsor esclusivo del videogames.

Parliamo di un telefono incredibile, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, della tecnologia AI Super Rendering che serve per spingere l’acceleratore nei giochi grazie alla GPU Turbo X. Il device riesce sempre a garantire un’esperienza videoludica fluida con un framerate elevato e una latenza minima. Queste sono alcune delle caratteristiche più apprezzate per chi è solito videogiocare da smartphone, soprattutto su Genshin Impact. A tal proposito, queste features saranno molto interessanti per esplorare la vasta area di Sumeru all’interno dell’app.

Se volete il nuovo potentissimo cameraphone di casa Honor, il Magic 4 Pro, sappaite che su Amazon si trova all’incredibile prezzo di 999,90€ con spedizione gratuita al posto di 1099,90€. È un prezzone per uno dei dispositivi più interessanti dal punto di vista fotografico e delle prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.