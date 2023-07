HONOR Magic Watch 2 in offerta su Amazon: oggi a meno di 115€!

L’HONOR Magic Watch 2 è uno smartwatch che offre una vasta gamma di funzioni per monitorare la salute e il benessere dell’utente. Oggi può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo, potrai acquistarlo a soli 114,90€: non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo, ottenendo uno sconto aggiuntivo di 15€.

Con la capacità di monitorare l’ossigeno nel sangue (SpO2), fornisce informazioni sulla salute polmonare. È leggero e resistente all’acqua fino a 50 metri, adatto per attività acquatiche. Oltre alle funzioni standard come monitoraggio del sonno e delle attività quotidiane, offre anche statistiche di esercizio e suggerimenti per vari tipi di allenamenti. L’orologio intelligente supporta chiamate Bluetooth, riproduzione musicale e notifiche per SMS, e-mail e applicazioni sociali. La monitorizzazione continua della frequenza cardiaca e il tracciamento GPS sono disponibili, così come il monitoraggio dello stress.

Il display AMOLED da 1,39 pollici offre un’esperienza visiva chiara e nitida, mentre la batteria può durare fino a due settimane con una singola carica. Con 15 modalità di esercizio preinstallate e corsi di allenamento professionale, è adatto a utenti di tutti i livelli. È dotato di sensori come GPS, giroscopio, accelerometro, barometro e sensore ottico di frequenza cardiaca. È inoltre possibile personalizzare il quadrante e memorizzare foto sul dispositivo. L’HONOR Magic Watch 2 è una scelta versatile per chi desidera un braccialetto di attività con un’ampia gamma di funzioni e una durata della batteria eccezionale. Per tutti questi motivi, te ne consigliamo assolutamente l’acquisto!