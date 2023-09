Honor Magic V2: ecco quando arriverà e quanto costerà da noi

In queste ore è trapelato online il prezzo ufficiale di quella che sarà la versione internazionale del nuovo pieghevole del colosso cinese. Honor Magic V2 arriverà ad un costo concorrenziale in Europa, ma andiamo con ordine.

Honor Magic V2: prezzo concorrenziale per il mercato europeo

Pochi mesi fa Honor ha svelato il Magic V2 in Cina; adesso, ad IFA 2023 a Berlino ha annunciato la disponibilità del device per il mercato europeo ma non ha rivelato al pubblico quello che sarà il prezzo per l’acquisto e non ha nemmeno riferito quando avverrà la commercializzazione. Secondo un rapporto di GSMArena, il CEO George Zhao ha appena spoilerato questi dettagli nel corso di un’intervista dedicata.

Probabilmente Honor Magic V2 arriverà con un prezzo simile a quello dell’Honor Magic VS. La versione con 12+512 GB aveva un costo di 1599€ per il mercato globale quindi è lecito ipotizzare che anche il nuovo modello manterrà queste cifre. Ma quando arriverà? Secondo un rapporto, entro la fine dell’anno da in in Europa. In America Latina soltanto nel 2024.

Honor Magic V2 presenta uno schermo OLED LTPO pieghevole da 7,92 pollici con risoluzione di 2156 x 2344 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 1.600 nit. Posteriormente abbiamo uno schermo esterno OLED LTPO da 6,43 pollici Full HD+ di 2376 x 1080 pixel, refresh rate di 120 Hz e fino a 2.500 nit massimo.

Sotto la scocca dispone di Android 13 con skin MagicOS, ha il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e arriva con 16 GB di RAM LPDDR5x e con un massimo di 1 TB come storage disponibile. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica con la fast chage a 66W. Il fingerprint è posto sul frame laterale. La main camera è una lente da 50 megapixel con OIS, seguita da un’ultrawide da 50 mega con autofocus e da un teleobiettivo da 50 mix con OIX e zoom ottico 2,5X.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che Honor 90 Lite costa solo 299,90€ su Amazon con un coupon di 50€ sul prezzo di listino.

