Honor Magic V Slim: un pieghevole rivoluzionario all'orizzonte

Honor ha già lanciato da diverso tempo una serie di smartphone pieghevoli in Cina; non sono mai giunti finora nel resto del mondo ma adesso, uno di questi device sta per giungere nel mercato internazionale. È il Magic V2 ma adesso, si scopre che che il primo foldable con apertura verso l’esterno del marchio asiatico sarà proprio il Magic V Slim (questo il nome “ufficioso”, da prendere con le pinze).

Honor Magic V Slim: cosa sappiamo?

Andiamo con ordine: Honor ha da poco svelato il pieghevole Honor Magic V2 in Cina; il telefono raccoglie l’eredità di Magic Vs e Magic V e presenta tantissime migliori estetiche e hardware. Il prossimo telefono con tecnologia pieghevole però, avrà un design che somiglierà a quello dei primi Huawei Mate, con un’apertura verso l’esterno e non verso l’interno (non a libro, in poche parole). Stando a quanto rivela un leak trapelato online, si scopre che lo smartphone di Honor avente il numero di modello VCA-AN00 è emerso all’interno del database di certificazione MIIT cinese. Il nome in codice invece, potrebbe essere come “Victoria“. Non sappiamo però quando arriverà sul mercato e non sappiamo se verrà distribuito anche in Europa. Sarà un gadget molto di nicchia; staremo a vedere.

Sappiamo infatti che il mercato oggi offre già tanti device foldable: ci sono quelli standard con apertura classica (Z Fold, Magic V2, Mix Fold, Find N2 e così via) e ci sono anche i clamshell. Tuttavia, i modelli con apertura verso l’esterno sono stati pochissimi e sono stati tutti sviluppati da Huawei; l’ultimo modello simile risale al maggio del 2022. Stiamo parlando, ovviamente, del Mate XS2.

Ad ogni modo, unitamente a ciò, Honor potrebbe lanciare sul mercato anche Honor 100 GT e X50 GT, due midrange che prenderanno il posto di Honor 80 GT e X40 GT usciti lo scorso anno.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo Honor Magic 5 Pro che, da 1199,90€ costerà solo 899,90€ grazie al coupon da 300€ da applicare al momento del checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.