Le HONOR Magic Earbuds sono in offerta su Amazon a 56,99€, per accedere allo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon da 10€ e aggiungere il prodotto al carrello.

Disponibili in colorazione bianca o azzurra (turchese), le HONOR Magic Earbuds offrono un design allungato e una finitura opaca molto gradevole alla vista. Si connettono allo smartphone via bluetooth e non necessitano di alcuna applicazione per funzionare correttamente, il mocrofono principale è posizionato alla base degli auricolari, la maggior vicinanza alla bocca consente un audio in entrata chiaro e privo di disturbo.

Non manca un sistema di cancellazione del rumore, tramite i microfoni gli auricolari captano i suoni esterni e li annullano generando una frequenza opposta, che consente l'isolamento acustico dall'ambiente circostante. Questa tecnologia si rivela un valido alleato specialmente durante viaggi e spostamenti in treno o in aereo, isolarsi dai fastidiosi rumori esterni è fondamentale per lavorare o rilassarsi ascoltando della musica.

