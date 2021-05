Le Honor Magic Earbuds sono le cuffie true wireless in offerta su Amazon a soli 59,99€. Il prezzo di listino è reso favorevole da un coupon di 10,00€ che rende l’acquisto imperdibile.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Attenzione: ricorda di attivare il coupon per ottenere lo sconto.

Honor Magic Earbuds: colorate, particolari e fantastiche

La colorazione Turchese rende le Honor Magic Earbuds delle cuffie difficili da non notare. Con un design lineare e allungato queste wearable sono molto apprezzate dalla community.

Grazie alla loro tipologia In ear con punte di silicone, le cuffie aderiscono perfettamente al padiglione auricolare risultano non solo confortevoli, ma anche stabili.

La tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore annulla tutti i suoni che possono dare fastidio e rende la riproduzione pura. Il suono erogato, infatti, è sia equilibrato che degno di nota: bassi potenti e alti chiari sono i punti cardinali.

Il triplo microfono integrato, poi, consente di utilizzare le wearable per effettuare chiamate. Grazie alla caratteristica prima citata, la voce risulta sempre chiara e nitida.

Degni di nota sono i sensori tattili che consentono di gestire la riproduzione musicale con dei semplici tocchi. Basta toccare una delle cuffie per attivare, mettere in pausa la musica e altro ancora.

La batteria, poi, concede una riproduzione continua di 3.5 ore con una sola ricarica.

In confezione, infine, sono presenti diverse punte auricolari di differenti misure per adattare gli auricolari alle proprie orecchie.

Honor Magic Earbuds sono acquistabili su Amazon a soli 59,99€ nella loro colorazione turchese. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se sei un membro Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma leggermente più lunghe. Attiva il coupon per ottenere lo sconto: la promozione ha valenza fino al 16 maggio 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable