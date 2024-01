Honor Magic 6 Pro lancia il guanto di sfida ai competitor: è POTENTISSIMO

Finalmente l’ex sub brand di Huawei ha tolto i veli al nuovissimo flagship per il 2024; si chiama Honor Magic 6 Pro ed è un device con un display OLED LTPO da 6,8 pollici, un comparto fotografico da primo della classe e un obiettivo periscopico da 180 Megapixel. Al momento è stato lanciato in Cina ma presto dovrebbe giungere anche da noi in Europa. È stato presentato insieme all’iterazione “vanilla”; scopriamo ora le sue caratteristiche complete.

Honor Magic 6 Pro: le caratteristiche complete

Il nuovo flagship Honor Magic 6 Pro presenta un display OLED LTPO con bordi curvi da 6,8 pollici, risoluzione FHD+ da 2800×1280 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz; la luminosità di picco è di 1600 nit e quella locale è di 5000 nit. C’è il supporto per Dolby Vision ed è protetto dal vetro Giant Rhinoceros Glass.

Sotto la scocca presenta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da banchi RAM da 12 GB (ma si possono configurare fino a 16 GB); la memoria interna, parte da 256 GB e si spinge fino a 1 TB. C’è anche la skin MagicOS 8.0 coadiuvata dall’intelligenza artificiale.

Arriviamo a parlare di fotocamera: qui abbiamo tre sensori con camera principale da 50 Megapixel avente una messa a fuoco rapida e precisa e un’apertura variabile fino a f2.0, OIS al seguito e un algoritmo per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca una lente ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 180 Megapixel con zoom 2.5X ottico e digitale da 100X. Anteriormente c’è una pillola che contiene due ottiche, una da 50 Mega e una ToF.

Troviamo il supporto alla comunicazione satellitare TianTong mediante Honor Hongyan Communication. C’è una batteria da 5600 mAh che si ricarica a 80W via cavo in 39 minuti o in 36W. C’è un chip che migliora l’efficienza energetica ed è sviluppato internamente da Honor E1.

La back cover dello smartphone è disponibile in diverse colorazioni che presentano trame ispirate alla natura: Lake Blue, Cloud Purple, Qilian Snow, Barley Green e Velvet Black. Restiamo in attesa di conoscere i prezzi per il mercato europeo. In Cina si parte da 5699 Yuan che al cambio corrispondono a circa 803 dollari.

In attesa di conoscerlo sul mercato internazionale, vi suggeriamo l’acquisto del Magic 5 Pro che oggi su Amazon costa solo 829,00€ nella sua iterazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

