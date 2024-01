Honor Magic 6 è UFFICIALE, ma quando arriva da noi?

In questi giorni Honor ha lasciato la nuova line-up Magic 6 composta da due smartphone di punta; da un lato abbiamo il modello Pro con caratteristiche esclusive, dall’altro c’è la versione standard con specifiche premium e un prezzo più contenuto. Certo, c’è qualche rinuncia ma il costo si abbassa sensibilmente. Quest’ultimo presenta però il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ha 16 GB di RAM e uno schermo OLED a 120 Hz. Nella serie abbiamo anche un’iterazione “Lite” ancora più economica ma che va ad aggredire la fascia medio-bassa del mercato. Conosciamo meglio questo device ma prima di procedere vi ricordiamo che il flagship del 2023, Honor Magic 5 Pro, costa solo 829,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Honor Magic 6: le caratteristiche complete

Honor Magic 6 Lite è uno smartphone di fascia alta che presenta una scheda tecnica all’avanguardia; c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 realizzato con una struttura a 4 nanometri, composta da un super core Cortex-X2, da tre Cortex-A720, da quattro Cortex-A510 e dispone anche di una GPU Adreno 740. La RAM parte da 12 GB e arriva fino a 16 GB, mentre lo storage è di 256 o 512 GB.

Lo schermo è un pannello OLED LTPO OLED da 6,78 pollici 2800 x 1280 e dispone del refresh rate da 120 Hz; è ottimo per la visione dei contenuti online e sul fronte fotografico abbiamo una main camera da 50 MP, un’ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale da 120 gradi e un teleobiettivo da 32 MP che supporta lo zoom ottico 2,5X. Il sensore principale poi è da 1/1,28 pollici con apertura f/1,9. Arriviamo a parlare di batteria: qui abbiamo una cella energetica da 5450 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W; si ricarica in circa 30 minuti da 0 al 100%. A

l momento è solo disponibile in Cina ma presto giungerà anche nel resto del mondo e quindi anche da noi. Prevediamo una distribuzione per il mese di febbraio. Voi cosa ne pensate? Vi intriga? Lo comprerete?

