Honor Magic 5 Pro: sconto FOLLE di 300€ con un coupon

Oggi vogliamo parlarvi di un cameraphone Android di altissimo profilo; si chiama Honor Magic 5 Pro ed è un’ammiraglia eccezionale, dotata di modem 5G, con una batteria capiente che si ricarica a 66W, con ben 12GB RAM e 512GB, con un display FullView da 6,81″ a 120Hz, una main camera da 50 Megapixel e Android 13 al seguito. Pensate che di listino costa 1199,99€ ma grazie ad un coupon presente su Amazon e applicabile al checkout, avrete la possibilità di fare vostro questo gioiello con soli 899,90€. Lo sconto è di ben 300€ sul valore originale; non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione, dunque. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita. Inoltre, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Siate veloci, dunque: questa è un’occasione unica.

Honor Magic 5 Pro: ecco perché dovete comprarlo

Il nuovo Honor Magic 5 Pro dispone di una fotocamera principale che è veramente eccezionale; troviamo un sensore principale che riesce a catturare i movimenti con un’accuratezza a livello di millisecondo. Inoltre, le foto e i video saranno sempre luminosi e brillanti, privi di rumore. Lo schermo è uno dei migliori pannelli che vi siano; troviamo uno schermo LTPO curvo su quattro lati che misura 6,81 pollici e ha un refresh rate da ben 120 Hz. Sotto la scocca troviamo la batteria Qinghai Lake da 5100 mAh, che dona al device un’autonomia strepitosa e che si ricarica in un lampo grazie alla fast charge da 66W.

Non manca poi un innovativo modulo Wi-Fi/Bluetooth di ultima generazione per il trasferimento dei dati immediato. Con la MagicOS 7.1 basata su Android 13, avrete tutte le applicazioni di Google sul vostro device. A soli 899,90€ grazie al coupon da 300€ applicabile al checkout, non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

