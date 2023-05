HONOR Magic 5 Lite ora in offerta con un OTTIMO PREZZO su Amazon

È il momento giusto per acquistare HONOR Magic 5 Lite. Il mid-range di casa HONOR, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 269 euro invece di 329 euro per la variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. In alternativa, è possibile puntare sulla variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta al prezzo scontato di 349 euro. Per accedere all’offerta dedicata allo smartphone di HONOR è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

HONOR Magic 5 Lite: il mid-range giusto da comprare a questo prezzo

La scheda tecnica di HONOR Magic 5 Lite descrive chiaramente le caratteristiche dello smartphone, un mid-range solido, con ottime prestazioni, un bel design e un’autonomia al top. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da una batteria da 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel oltre ad un sensore di impronte digitali sotto al display e al sistema operativo Android 13 personalizzato con l’interfaccia utente Magic UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HONOR Magic 5 Lite al prezzo scontato di 269 euro per la versione 6+128 GB oppure al prezzo di 349 euro per chi preferisce la variante 8+256 GB. A disposizione degli utenti ci sono tre varianti: Nero Mezzanotte, Verde Smeraldo e Argento Titanio.

Entrambe le offerte sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.