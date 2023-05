HONOR Magic 5 Lite 5G: nuovo MINIMO STORICO su Amazon con QUEST'OFFERTA

HONOR Magic 5 Lite 5G diventa ancora più conveniente: il mid-range di casa HONOR, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che lo porta al nuovo prezzo minimo storico sullo store. Grazie alla promozione in corso, il mid-range è ora disponibile al prezzo scontato di 269 euro invece di 329 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno degli smartphone di fascia media più completi disponibili sul mercato in questo momento. L’offerta si estende a varie colorazioni dello smartphone. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

HONOR Magic 5 Lite: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

HONOR Magic 5 Lite può contare su una scheda tecnica completa: a gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.1000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W.

Tra le specifiche c’è spazio anche per un display AMOLED di pregevole fattura, con diagonale di 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel e camera anteriore da 16 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con Magic UI. Lo smartphone è spesso appena 7,9 mm e pesa solo 175 grammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HONOR Magic 5 Lite al nuovo prezzo minimo storico: l’offerta, infatti, porta lo smartphone fino al prezzo scontato di 269 euro invece di 329 euro. Si tratta di uno sconto di 60 euro che fa la differenza.

Per accedere alla promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

