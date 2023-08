Honor: il primo clamshell a conchiglia arriverà nel 2024

Il primo flip phone di Honor arriverà il prossimo anno; lo afferma un dirigente della compagnia. Il dispositivo infatti, sfiderà apertamente i clamshell di Motorola e Samsung, attualmente al vertice della categoria. Anche OPPO Find N Flip ha ricevuto una buona accoglienza sul mercato e mina a conquistare il primato nella categoria.

Sappiamo che Honor è già entrata nel mondo degli smartphone pieghevoli con il primo Honor Magic V2; il terminale è sottilissimo (al momento è il più sottile) del mercato, pesa meno di un’ammiraglia classica come può esser iPhone 14 Pro Max e ha caratteristiche di punta. Il flip phone invece, sarà un prodotto mainstream con specifiche interessanti e arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno.

Honor intende sfidare Samsung e Motorola con il suo Flip

Stando a quanto leggiamo da un rapporto di Reframed, uno dei dirigenti del marchio cinese pare che abbia dichiarato che la società intende lanciare il suo primo flip phone nel corso del prossimo anno. Di fatto, riportiamo le parole di Daniel Wang, presidente di Honor Middle East and Africa (MEA) tenute nel corso di una tavola rotonda fatta con i media in occasione del lancio del midrange Honor 90: “Honor non ha solo questo Fold, ma anche il Flip, ma l’anno prossimo”.

Non ci sono ulteriori dettagli in merito e non sappiamo quali saranno le specifiche tecniche del terminale; il clamshell offrirà ai consumatori un’esperienza utente unica. Ci aspettiamo uno schermo esterno gigantesco, come vuole la moda del momento, così da sfidare Z Flip5 e Moto Razr 40 Ultra.

Intanto, vogliamo consigliarvi l’ottimo midrange Honor 90 a soli 429,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il telefono è un prodotto eccellente che vale molto più di quanto costa; se siete interessati non lasciatevelo sfuggire. La consegna è celere e avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

