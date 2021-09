Honor ha in mente un rivoluzionario smartphone con display arrotolabile

In queste ore i colleghi di Letsgodigital hanno puntato i riflettori su un nuovo brevetto depositato da Honor in collaborazione con l'azienda cinese Glory Terminal. Le immagini mostrano un dispositivo caratterizzato da un particolare display in grado di arrotolarsi su se stesso. La documentazione è stata pubblicata solo il 24 settembre 2021, nonostante il brevetto fosse già stato registrato il 22 luglio 2020 presso la CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

Come sarà il futuristico dispositivo arrotolabile di Honor?

Siamo al cospetto di uno smartphone che dovrebbe risultare decisamente maneggevole nella sua forma più compatta. Un telefono relativamente stretto, con un ampio schermo che va a ricoprire entrambi per intero l'apparecchio, sia lungo i profili che sulle zone anteriore e posteriore. Proprio sul retro compare una piccola cornice verticale, dove le sezioni del display si uniscono.

In totale estensione, il pannello risulterebbe molto più grande rispetto a quelli individuati sugli smartphone arrotolabili conosciuti finora. La superficie di visualizzazione dovrebbe infatti raggiungere una diagonale di ben 11 pollici.

Quando il display viene parzialmente “srotolato”, una quadrupla fotocamera verticale con flash LED fa la sua comparsa nella parte posteriore. In questa specifica configurazione, il device assumerebbe un form factor del tutto simile a quello dei modelli “classici”, con però due piccole porzioni di schermo presenti sul retro.

Al momento non è possibile conoscere in maniera più precisa ulteriori dettagli circa la scheda tecnica, ma si tratta comunque di un progetto interessante che mette in risalto lo spirito d'iniziativa di Honor, ormai realtà sempre più indipendente rispetto a Huawei.