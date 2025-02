Honor Earbuds Open ufficiali: i nuovi auricolari con intelligenza artificiale

Honor presenta al pubblico i suoi Earbuds Open: una nuova proposta nel panorama degli auricolari open-ear, che punta a coniugare raffinatezza, comodità d’uso e tecnologia all’avanguardia.

Questi auricolari Honor, disponibili nelle tonalità Polar Gold e Polar Black, si distinguono per un’estetica moderna e per un’attenzione particolare all’ergonomia.

Con un peso di appena 7,9 grammi ciascuno e un design che sfrutta una lega in nitinol, gli Honor Earbuds Open garantiscono stabilità e comfort anche durante le attività fisiche intense, il che li rende adatti per l’uso prolungato in qualsiasi contesto.

Honor Earbuds Open: caratteristiche, prezzo e disponibilità

La qualità audio è uno dei punti di forza degli Honor Earbuds Open. Grazie a un driver dinamico da 16 mm, supportato da un algoritmo per bassi virtuali e dalla tecnologia Surround Cinema Stereo, offrono un’esperienza sonora immersiva, con bassi profondi e suoni alti super definiti. La cancellazione attiva del rumore, ottimizzata per il design open-ear, riduce efficacemente i suoni ambientali, mentre la tecnologia di riduzione del rumore durante le chiamate assicura una comunicazione chiara anche in presenza di vento o altri disturbi esterni.

Le funzionalità smart basate sull’intelligenza artificiale rappresentano un altro aspetto degno di nota. In abbinamento con lo smartphone Honor Magic7 Pro, gli Earbuds Open supportano la traduzione in tempo reale in 15 lingue, con tre modalità diverse: condivisa, esclusiva e interpretazione simultanea. Queste opzioni si adattano a diverse esigenze, dalla conversazione faccia a faccia con persone straniere alla comprensione di lezioni o discorsi in lingua originale. Inoltre, l’integrazione con Google Assistant permette di gestire tutte le attività quotidiane, controllare il telefono e ottenere risposte immediate tramite comandi vocali.

La batteria, con una capacità di 58 mAh per singolo auricolare e 480 mAh per la custodia, assicura un’autonomia di tutto rispetto, mentre la funzione “Trova auricolari” renderà impossibile perderli. Con un prezzo di 149,90 euro, gli Honor Earbuds Open sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale del produttore.