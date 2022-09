Honor è pronta a sfidare Samsung nei mercati internazionali

Ricordate i tempi in cui nel mercato vi erano solo due o tre aziende che rilasciavano smartphone pieghevoli? Bene: ora non è più così e praticamente tutte le compagnie stanno annunciando le proprie iterazioni foldable per il mercato internazionale.

Da Samsung e Huawei che erano leader del settore, ora abbiamo OPPO, OnePlus a breve, Honor, Xiaomi, Vivo e molti altri sono in arrivo. Vogliamo focalizzare l’attenzione sull’ex sub brand di Huawei, Honor, che ha appena comunicato che il prossimo anno presenterà un nuovo foldable (il primo è stato annunciato mesi fa ma solo in Cina) e verrà rilasciato in tutto il mondo. Sarà pronto per sfidare l’egemonia dei Galaxy Z Fold4 di Samsung. Magic V è stato commercializzato solo in Asia, il futuro pieghevole arriverà anche in Europa e forse, anche da noi. A riportare queste indiscrezioni ci ha pensato il CEO della società in persona, George Zhao, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di The Verge.

Honor: cosa sappiamo del nuovo pieghevole in arrivo?

Ecco le parole del funzionario cinese:

“Abbiamo deciso che il prossimo anno, nel primo trimestre, porteremo il nostro ultimo smartphone pieghevole sui mercati internazionali, inclusa l’Europa”

C’è da dire che Zhao non ha riferito alcun dettaglio sul prossimo pieghevole. Verosimilmente sarà più leggero, sottile, economico ma anche più potente. Il debutto di questa ammiraglia è prevista per l’inizio del prossimo anno, in concomitanza dell’anniversario di debutto di Magic V.

Sarà una bella sfida con le iterazioni globali dei successori dei foldable di OPPO, Vivo, Xiaomi e Huawei.

Purtroppo, quasi tutti i brand offrono pieghevoli solo nel territorio natale, la Cina. È un peccato perché Samsung, Huawei e Motorola si contendono il mercato internazionale, mentre quello asiatico è – com’è giusto che sia – diviso fra diversi OEM. Purtroppo poi, Motorola offre solo soluzioni clamshell. Non si è mai visto un device pieghevole a libro con il costruttore americano di proprietà di Lenovo.

Ma come mai Honor e altri costruttori puntano solo alla Cina? La spiegazione è molto logica, in realtà: le app ottimizzate sono poche e sono quasi tutte fatte da aziende e sviluppatori cinesi. Questo quindi significa che i dispositivi foldable sono sempre più “made in China” in tutto e per tutto. Mancano di ottimizzazione internazionale, a quanto pare.

