HONOR Choice Earbuds X3 Lite a PREZZO BOMBA: solo 23€

Se fai veloce oggi ti puoi accaparrare delle cuffiette Bluetooth meravigliose a un prezzo pazzesco. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello HONOR Choice Earbuds X3 Lite a soli 23 euro circa, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 30% e risparmiare un bel po’. Soprattutto fai tuoi degli auricolari wireless bellissimi e dalle ottime prestazioni. Hanno una batteria che dura lungo, sono resistenti all’acqua, possiedono una connessione stabile e sono perfettamente compatibili con tutti i dispositivi.

HONOR Choice Earbuds X3 Lite: a questa cifra da prendere al volo

Le HONOR Choice Earbuds X3 Lite sono progettate per poterle tenere a lungo. Infatti hanno dei comodi inserti in silicone che si adattano perfettamente all’orecchio. Il loro design In-ear offre un ottimo isolamento acustico e una perfetta stabilità. Così le potrai usare anche mentre corri senza pericolo che possano cadere. E poi grazie alla loro resistenza all’acqua certificata IPX4, le puoi usare mentre fai sport.

Grazie a driver da 10 mm e alla tecnologia di doppia codifica, offrono un suono potente e preciso, senza distorsioni. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi e latenza bassissima. E poi possiedono una modalità game che riduce ulteriormente la latenza. Infine, una menzione alla batteria, che è in grado di durare per 5 ore con una singola ricarica e per 28 ore grazie alla custodia.

Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo. Ovviamente a questo prezzo le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue HONOR Choice Earbuds X3 Lite a soli 23 euro circa, invece che 32,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.